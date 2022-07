Inter, Bellanova al CONI: "Sono interista sin da piccolo" | FOTO e VIDEO

13:46 -Raoul Bellanova è entrato nella sede del CONI, dove inizierà le visite per l'idoneità. Tanta la gioia sul suo volto, e alle domanda su come si sente, risponde: "Contentissimo. Sono interista sin da piccolo".

In casa Inter è il giorno di Raoul Bellanova. L'esterno destro proveniente dal Cagliari è arrivato in di prima mattina, puntuale alle 8:30, all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro. In seguito, Bellanova si recherà in tarda mattinata al Palazzo CONI per la visita di idoneità sportiva. Infine, la firma in sede sul contratto che lo legherà all'Inter.

Inter, i dettagli di Bellanova

L'accordo fra Inter e Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Raoul Bellanova è stato raggiunto nelle scorse settimane: si tratta di un prestito oneroso a circa 3 milioni di euro, con diritto di riscatto a 7 milioni. La trattativa si concretizza dopo un casting che l'Inter ha portato avanti per la fascia, valutando altri due nomi giovani e italiani, Udogie e Cambiaso. Bellanova è stato individuato come prima scelta e oggi torna a Milano, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan.