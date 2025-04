La probabile formazione schierata da Igor Tudor per il match della 34esima giornata di campionato tra la sua Juventus e il Monza.

La Juventus di Igor Tudor è pronta a scendere in campo per affrontare il Monza. L’appuntamento è fissato domenica 27 aprile alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino.

I padroni di casa cercano il riscatto dopo la sconfitta in trasferta contro il Parma di Chivu.

Anche gli ospiti si presentano al match dopo la sconfitta con il Napoli di Antonio Conte.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Tudor per Juventus-Monza dopo gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento.

Juventus, la probabile formazione contro il Monza

Per la sfida contro il Monza Tudor conferma un 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio. Difesa a tre confermata con Veiga al centro accompagnato da Kalulu e Kelly esterni. Il centrocampo a quattro sarà composto centralmente da Locatelli e Thuram affiancati da McKennie e Cambiaso. A supporto di Kolo Muani, unica punta vista l’assenza di Vlahovic, ci saranno Nico Gonzalez e Yildiz.

JUVENTUS (43-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor

Juventus-Monza, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Juventus e Monza, in programma domenica 27 aprile alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di Sky Go, Now tv e DAZN disponibili su pc, tablet e cellulari.