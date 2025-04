Barcellona-Real Madrid (IMago)

Tutti gli aggiornamenti su Barcellona-Real Madrid: la finale di Copa del Rey si giocherà nonostante quanto accaduto alla vigilia

10.30 – Come rivelato da Marca, la Federcalcio spagnola ha bloccato un comunicato che gli arbitri avrebbero voluto pubblicare nella serata di venerdì. Questo segna una spaccatura anche tra l’associazione arbitrale e la Federazione.

10.15 – Qualche sorpresa per Ancelotti, che potrebbe lasciare in panchina Rodrygo. Il Real va verso un 4-4-2 con Bellingham, Modric, Ceballos e Tchouameni tutti titolari: qui la probabile formazione del Real Madrid.

10.00 – Niente turnover per Flick, in vista dell’Inter: l’allenatore tedesco dovrà fare a meno di Balde e Lewandowski, ma per il resto schiererà i titolarissimi. Qui la probabile formazione del Barcellona.

09.00 – Oggi si gioca Barcellona-Real Madrid, per la finale di Copa del Rey. Nonostante quanto accaduto nella giornata di ieri, la partita verrà regolarmente disputata.

Florentino Perez, presidente Real Madrid (Imago)

La vigilia di Barcellona-Real Madrid

È il giorno di Barcellona-Real Madrid, un Clasico che mette in palio la Copa del Rey. La gara si giocherà, nonostante la vigilia scoppiettante che ha visto i Blancos minacciare di non presentarsi. Tutto è partito con le lacrime in conferenza stampa dell’arbitro designato per la sfida, De Burgos, che ha denunciato le pressioni ricevute nelle ultime settimane soprattutto lato Madrid.

A lui ha risposto Florentino Perez, chiedendo alla Federazione spagnola di cambiare la designazione per evitare dei giudizi influenzati; la richiesta non è stata però accolta, e inizialmente il club madrileno ha fatto intendere di non presentarsi alla gara, non prendendo parte neppure agli eventi della vigilia. Tutto rientrato la sera però, dopo che anche il presidente della Liga Javier Tebas si è scagliato contro Perez.