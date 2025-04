Dopo il caso in merito alla squadra arbitrale, il Real Madrid ha deciso di mettere in atto una protesta prima della finale di Copa del Rey contro il Barcellona

Nel corso della giornata di mercoledì 25 aprile, dalla Spagna era arrivata la notizia di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che aveva chiesto una nuova designazione arbitrale per la finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

Questo a seguito anche dello sfogo avuto dal diretto di gara Ricardo de Burgos Bengoetxea in conferenza stampa, dove aveva lamentato le pressioni subite da lui e dalla sua famiglia (secondo quanto riportato da “El Chiringuito”) dopo il video trasmesso dall’organo di stampa “Real Madrid Tv”, in cui venivano esaminate alcune sue statistiche arbitrali.

Un’altra novità in vista della gara di sabato 26 aprile 2025, riportata questa volta da “Marca“, riguardo i blancos. Il Real Madrid si sarebbe infatti rifiutato di partecipare alla conferenza, all’allenamento e alle foto di rito pre gara in segno di protesta contro la Federazione che non avrebbe accettato la proposta di cambiare la squadra arbitrale. Minacciando anche di non presentarsi alla gara.

Poi è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dei blancos, in cui la società chiede: “che i responsabili della RFEF e dell’organismo arbitrale agiscano di conseguenza, adottando le misure necessarie per difendere il prestigio delle istituzioni che rappresentano“.

La protesta del Real Madrid: cosa succede

Secondo quanto si legge da “Marca“, la tensione in vista della finale di Copa del Rey sarebbe altissima. Questo perché “il Real Madrid avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa alle 19:15, l’allenamento sarebbe iniziato alle 20:00 e Modric e Ancelotti avrebbero dovuto posare con Ter Stegen e Flick. Non ci sarà nulla, tutto annullato. Storico sit-in del Real Madrid“.

E ancora, dalla televisione ufficiale del Real Madrid si apprende la posizione dei blancos in merito alla conferenza arbtrale svoltasi nella mattina di venerdì 25 aprile: “La gravità dei fatti accaduti nella conferenza stampa della squadra arbitrale prima della finale di Copa del Rey ha fatto sì che il Real Madrid non abbia partecipato a nessuno degli eventi ufficiali della Federazione“.

🚨El vídeo de RMTV sobre De Burgos Bengoechea, el árbitro de la final de Copa. MÁXIMA DIFUSIÓN A ESTE VÍDEO.pic.twitter.com/rw6zxqvJPu — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) April 25, 2025