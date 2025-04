Milan, la probabile formazione contro il Venezia

La probabile formazione del Milan in vista dell’impegno di campionato contro il Venezia di Di Francesco, valido per la 34ª giornata di Serie A

Dopo il netto successo nel derby di Milano di Coppa Italia contro l’Inter per 0-3, che è valso l’accesso alla finale per i rossoneri, il Milan è tornato a preparare la 34ª giornata di campionato.

L’avversario sarà il Venezia allenato da Eusebio Di Francesco, che arriva da 5 punti conquistati nelle ultime 3 giornate di campionato contro Empoli, Monza e Lecce.

Dall’altro, la squadra allenata da Sérgio Conceição vorrà dare continuità alla vittoria ottenuta nella semifinale di ritorno della sfida contro l’Inter.

In avvicinamento alla gara, questa la probabile formazione che l’allenatore portoghese del Milan dovrebbe mettere in campo per la trasferta contro il Venezia.

La probabile formazione del Milan contro l’Udinese

Come detto in precedenza, l’allenatore dei rossoneri vuole cercare di dare continuità alla netta vittoria inflitta all’Inter. Per questo motivo non dovrebbero esserci molti cambi di formazione in vista della gara contro il Venezia. In porta confermato Maignan, con Pavlovic, Tomori e Thiaw al posto dell’infortunato Gabbia a dirigere la retroguardia. In mezzo spazio a Fofana e a Reijnders, con Theo Hernandez e Jimenez esterni. Pulisic e Leao agiranno invece in avanti alle spalle di Jovic, che dopo l’ottima prestazione contro i nerazzurri dovrebbe strappare una conferma in attacco.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. Allenatore: Sérgio Conceição.

Dove guardare la gara in tv e streaming

La partita tra Venezia e Milan, in programma per domenica 27 aprile 2025 alle 12:30, sarà trasmessa in esclusiva in diretta su Dazn o sui canali Sky dedicati agli abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’applicazione di Dazn.