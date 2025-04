Lorenzo Berra, attaccante delle Zebras FC, sarà il primo prestito internazionale della Kings League Francia: giocherà per la squadra di Maignan

Continua l’espansione in Europa e nel mondo della Kings League, il famoso torneo di calcio a 7 con regole speciali ideato da Gerard Pique.

Il successo riscosso dalla competizione ha portato l’organizzazione del dinamico gioco a prendere piede anche in Francia dopo Spagna, America, Italia, Germania e Brasile.

Nella lega francese una delle otto squadre partecipanti, la 360 Nation, ha come presidente Tchoumaeni, Koundé, Maignan, Kone e Mbeumo.

Squadra che avrà per la prima volta un prestito internazionale: si tratta di Lorenzo Berra, attaccante delle Zebras FC in Kings League Lottomatica.sport Italy.

Kings League, Berra è il primo prestito internazionale in Francia

Dopo aver segnato 23 reti in 11 partite, guadagnandosi il terzo posto nella classifica marcatori del primo split della lega italiana, Lorenzo Berra è pronto a volare in Francia a giocare per i 360 Nation. L’italiano non è nuovo a questi prestiti dato che ha già esordito anche in Spagna con i Pio FC.

Il bomber delle Zebras FC cercherà dunque di dare una mano al club di Maignan e compagni, che nelle prime 3 giornate di campionato ha collezionato solo 2 punti, piazzandosi momentaneamente al penultimo posto della classifica. Saranno due le sue presenze: una domenica 27 aprile alle 16, l’altra lunedì 28 alle 18.

In Italia

Grazie ai suoi gol ma soprattutto alle sue giocate, Berra ha contribuito a portare le Zebras FC sino al quinto posto in classifica alla fine della prima regular season. Risultato che ha portato la squadra bianconera a raggiungere i playoff della competizione.

Infatti, sabato 10 maggio a Milano ci saranno le fasi finali della competizione. La squadra di Berra affronterà i Gear 7 del presidente Manuxo, in una gara che avrà in palio non solo l’accesso alle semifinali del torneo italiano, ma soprattutto l’accesso al Mondiale per Club di Parigi.