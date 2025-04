Udinese-Bologna, le probabili formazioni

La probabile formazione del Bologna in vista della gara contro l’Udinese, valida per la 34ª giornata di Serie A

Dopo essersi guadagnata una storica qualificazione per la finale di Coppa Italia, il Bologna torna in campo in campionato per la 34ª giornata di Serie A.

Ad attenderla ci sarà l’Udinese di Runjaic, reduce da un periodo tutt’altro che positivo fatto di cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei.

Dall’altro i rossoblù sono alla ricerca di conferme e punti importanti per difendere il quarto posto in classifica, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

Questa intanto la probabile formazione che potrebbe scegliere Vincenzo Italiano in occasione di Udinese-Bologna di lunedì 28 aprile 2025, in programma alle 18:45.

La probabile formazione del Bologna in vista dell’Udinese

Vincenzo Italiano non dovrebbe effettuare troppi cambi rispetto all’undici sceso in campo nell’ultima partita di campionato, che ha visto i suoi uomini vincere in casa contro l’Inter. In porta dovrebbe esserci Skorupski, con Calabria al posto dell’infortunato Holm, Beukema, Lucumì e Miranda in difesa. A centrocampo confermati Freuler e Aebischer alle spalle di Ndoye, Odgaard centrale e Orsolini, che dovrebbe riavere una maglia da titolare. In avanti ancora spazio per Dallinga, con Castro che sta recuperando la sua migliore forma.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove guardare la gara in tv e streaming

Il match tra Udinese e Bologna, in programma per lunedì 28 aprile 2025 alle 18:45, sarà trasmesso in diretta sia su Dazn che sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport e Sky Sport 4k.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn o da quella di Sky, oltre che su Now.