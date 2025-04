Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

Barcellona e Real Madrid si affrontano nel terzo Clasico della stagione, che questa volta mette in palio la Copa del Rey.

Dopo le minacce della vigilia legate alle polemiche per la direzione arbitrale, il Real Madrid scenderà regolarmente in campo e proverà a riscattarsi dopo le due precedenti sconfitte contro i blaugrana.

Il Barcellona ha vinto per 4-0 il primo incrocio di questa stagione in campionato e si è ripetuto vincendo 5-2 quando in palio c’era un altro trofeo, la Supercoppa spagnola.

Ora però si riazzera tutto in quella che è una delle partite più importanti dell’anno per entrambe le squadre.

Le formazioni ufficiali

BARCELLONA: IN ATTESA

A disposizione: in aggiornamento

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti

A disposizione: Lunin, Fran Gonzalez, Alaba, Mbappé, Modric, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Fran Garcia, Brahim Diaz

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e streaming

Dove sarà possibile vedere la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid? La partita, che si giocherà a Siviglia con calcio d’inizio alle 22:00, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Telelombardia.

Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming gratuita tramite la piattaforma di Mediapason e il canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.