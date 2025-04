Le parole dell’attaccante brasiliano del Barcellona Raphinha sulle voci di un’offerta faraonica arrivata dall’Arabia Saudita

Una delle stelle più luminose del cielo di Barcellona in questa stagione porta il nome di Raphinha.

L’attaccante brasiliano sta vivendo una stagione da sogno, che l’ha visto scendere in campo già 49 volte in tutte le competizioni.

Gare in cui il classe ’96 ha registrati numeri incredibili: l’ex Leeds (tra le altre) quest’anno ha già segnato 30 gol, fornendo inoltre 23 assist. Un contributo che lo vede incidere, mediamente, più di una volta a partita.

Il suo rendimento non è però passato inosservato. Raphinha è stato infatti cercato dall’Arabia Saudito, con offerte stratosferiche per cercare di portare via il talento da Barcellona. Di questo ha parlato il brasiliano in un’intervista rilasciata a “TNT Sports“.

Barcellona, le parole di Raphinha sulle offerte dall’Arabia

L’attaccante del Barcellona ha detto: “Sono venuto a conoscenza dell’offerta dall’Arabia Saudita. Mi ha colpito per le cifre proposte. Se fosse arrivata l’anno scorso una proposta del genere, probabilmente l’avrei accettata. Ero in un altro momento, completamente diverso”.

E ha poi aggiunto: “Non stavo bene mentalmente e offerte del genere non cambiano solo la tua di vita, ma anche quelle dei tuoi cari. Per questo secondo me è impossibile non prendere in considerazioni offerte del genere“.

Futuro

Raphinha ha poi aggiunto: “Sento di poter dare ancora tanto al Barcellona e di poter vincere trofei importanti. E questo mi porta poi ad avere la possibilità di rappresentazione il mio Brasile“.

Per concludere: “Alla fine sono state queste le motivazioni della mia scelta, che non mi hanno fatto pensare al denaro ma agli obiettivi e sogni che ho“.