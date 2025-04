L’attaccante nerazzurro è a forte rischio per la partita tra Atalanta e Lecce di domenica 27 aprile

Nella 34esima giornata di Serie A l’Atalanta ospiterà al Gewiss Stadium il Lecce di Giampaolo. I giallorossi stanno vivendo un periodo negativo, con 7 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 8 partite disputate.

L’Atalanta, invece, arriva alla gara da due vittorie consecutive (contro Bologna e Milan), ma probabilmente dovrà rinunciare al suo attaccante più prolifico.

Mateo Retegui – autore di 23 reti in campionato – nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti strumentali per un affaticamento al flessione destro.

L'attaccante azzurro ex Genoa e Boca Juniors è in forte dubbio per la partita di domani. La probabile formazione dei nerazzurri subisce così una variazione molto impattante.