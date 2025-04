Ferland Mendy esce per infortunio in Barcellona-Real Madrid: problema muscolare per il giocatore francese.

Subito problemi per Carlo Ancelotti nella finale di Copa del Rey: pochi minuti dopo il fischio d’inizio l’allenatore dei Blancos deve fare a meno di una sua pedina.

Ferland Mendy, durante la partita, ha sentito tirare il quadricipite della gamba destra e si è accasciato a terra. Il francese era tornato in campo dopo oltre un mese di stop.

Al suo posto, il Real Madrid punta su Fran Garcia, laterale difensivo classe 1999. Dopo soli 10 minuti i Blancos devono rivedere il proprio piano tattico.

Lo spagnolo dovrà fare i conti con Lamine Yamal, che agirà sulla destra proprio sulla fascia di Garcia.