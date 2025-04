L’Ipswich Town saluta la Premier League e torna in Championship

Dura solo un anno l’esperienza in Premier League dell’Ipswich Town, che nella prossima stagione tornerà a disputare il campionato di Championship. La Serie B inglese.

La sconfitta per 3-0 contro il Newcastle – valida per la 34esima giornata – ha infatti sancito la retrocessione della squadra di McKenna.

I punti collezionati dall’Ipswich Town fino a questo momento sono 21, frutto di 4 vittorie e 9 pareggi. Non sufficienti per stare a galla ed evitare la zona calda.

Nelle altre 21 partite, invece, i Tractor Boys non sono riusciti a imporsi per aumentare il proprio bottino di punti.

Ipswich Town in Championship: è la terza retrocessa dalla Premier

A quattro giornate dal termine del campionato di Premier League abbiamo già i nomi delle 3 squadre retrocesse in Championship. La prima a salutare è stata il Southampton. Dopo il verdetto, Ivan Jurić e i Saints si sono separati e per questo finale di stagione in panchina c’è Simon Rusk. L’altra formazione che non è riuscita a mantenere la categoria è il Leicester City di Ruud van Nistelrooij.

Chi prenderà quindi il loro posto nella stagione 25/26? Negli ultimi giorni abbiamo avuto l’opportunità di conoscere le prime due neopromosse. Siamo parlando di Burnley e Leeds, che attualmente guidano la classifica di Championship con 97 e 94 punti conquistati in 45 e 44 giornate.