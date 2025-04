La probabile formazione del Real Madrid di Carlo Ancelotti per la finale di Copa del Rey contro il Barcellona allenato da Hans-Dieter Flick

Per la seconda volta in stagione, dopo la gara di andata in campionato, Real Madrid e Barcellona si sfideranno.

E questa volta lo faranno in occasione della finale di Copa del Rey, che si giocherà sabato 26 aprile alle 22.

Una gara piena di storia e, come sempre, di rivalità, che si preannuncia essere ancora una volta ricca di tensione. Ancora di più per tutto il caso arbitri sollevato dai blancos nei giorni che hanno anticipato il match.

In avvicinamento alla partita, queste le probabili formazioni che gli allenatori di Real Madrid e Barcellona potrebbero far scendere in campo nella finale di Copa del Rey.

La probabile formazione del Real Madrid contro il Barcellona

Dovrebbe cambiare diversi uomini Carlo Ancelotti rispetto all’undici sceso in campo nell’ultima giornata di campionato contro il Getafe, che ha visto i blancos vincere 0-1. In porta la garanzia Courtois, con Valverde adattata come terzino, Asencio, Rudiger e Mendy. A centrocampo confermato Tchouameni, con Modric e Ceballos. In avanti il super tridente con Mbappé, Vinicius e Bellingham alle loro spalle.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Ceballos, Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.

Dove guardare il match in tv e streaming

Il derby di Spagna di Copa del Rey, in programma per sabato 26 aprile alle 22, verrà trasmesso in diretta su Telelombardia, presente al canale 10 del digitale terrestre in Lombardia o nelle provincie di Novara, Vercelli, Biella, in buona parte della Liguria o nelle province di Verona e Vicenza.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio o dal sito del gruppo Mediapason.