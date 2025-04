Barcellona, la probabile formazione contro il Real Madrid

Raphinha, giocatore Barcellona

Le possibili scelte di Flick per la finale di Copa del Rey contro il Real Madrid

È il giorno della finale di Copa del Rey, e non una finale qualunque. Barcellona e Real Madrid tornano infatti a sfidarsi nell’ultimo atto 11 anni dopo l’ultima volta.

Sarà come al solito un Clasico spettacolare, già infuocato alla vigilia con le lacrime dell’arbitro De Burgos in conferenza stampa e la minaccia dei Blancos di non presentarsi in campo, poi però ritrattata.

E sarà soprattutto una partita che interesserà molto l’Inter, che in attesa di giocare domani contro la Roma si godrà la finale tifando per i supplementari, visto che mercoledì incrocerà i blaugrana nelle semifinali di Champions League.

Ovviamente nessun turnover però per Flick, che vuole a tutti i costi vincere per mantenere vivo il sogno Triplete.

La probabile formazione del Barcellona

Due assenze pesanti per l’allenatore tedesco, che dovrà fare a meno di Balde e soprattutto di Lewandowski. Nel consueto 4-3-3 ci sarà in porta Szczesny, il quale avrà davanti a sé la coppia formata da Cubarsi e Inigo Martinez. Koundé sarà il terzino destro, con il giovane Gerard Martin nella corsia opposta. Il centrocampo è quello delle grandi occasioni: ci sarà De Jong in cabina di regia, affiancato da Pedri e Dani Olmo. In attacco ovviamente Yamal e Raphinha, che faranno da supporto a Ferran Torres, il quale agirà da falso nove.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Koundé, Cubarsi, Martinez, Gerard Martin; Pedri, De Jong, Olmo; Yamal, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Barcellona, Lamine Yamal (IMAGO)

Dove vedere Barcellona-Real Madrid in tv e in streaming

La finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid, in programma sabato 26 aprile allo stadio La Cartuja di Siviglia, sarà visibile gratuitamente in streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Si potrà assistere al match anche in televisione, sulle reti di TeleLombardia.