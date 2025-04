Giacomo Raspadori, Napoli (Imago)

La probabile formazione del Napoli per la sfida di domenica al Torino, valida per la 34ª giornata di Serie A

Dopo l’aggancio all’Inter della scorso turno di campionato, la situazione in vetta alla classifica è di perfetto equilibrio.

A cinque partite dalla fine, sono 71 i punti raccolti sia dai nerazzurri di Simone Inzaghi sia dagli azzurri di Antonio Conte.

Tre gli incontri casalinghi rimasti in calendario per Lukaku e compagni, a fronte di due trasferte. Il primo nella tabella di marcia è l’impegno con l’attuale decima squadra in classifica.

Qualche cambio e anche un dubbio sul modulo nella probabile formazione del Napoli che domenica affronterà il Torino dalle 20:45.

La probabile formazione del Napoli contro il Torino

Complici le indisponibilità fisiche di Buongiorno, Juan Jesus e Neres, Conte pensa a un assetto ancora una volta diverso. Rispetto alla trasferta di Monza, l’allenatore salentino riflette su due nuove mosse e sul possibile passaggio al 4-4-2, sebbene sussista l’idea di difesa a tre. Innanzitutto potrebbe premiare Raspadori al posto di Marin, secondariamente Anguissa dovrebbe riprendersi la maglia da titolare di Gilmour. Davanti a Meret e accanto a Di Lorenzo e Rrahmani, Olivera potrebbe scalare nell’insolito ruolo di difensore centrale sinistro, mentre Spinazzola tornare a giocare da terzino. Linea di centrocampo a 4 composta da Politano, Anguissa, Lobotka e McTominay. A Raspadori il compito di affiancare Lukaku in attacco.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Mathias Olivera, Napoli (Imago)

Dove vedere Napoli-Torino in TV e in streaming

Il match tra Napoli e Torino valido per la 34ª giornata di Serie A andrà in scena domenica 27 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

La diretta del match sarà trasmetta in TV e in streaming in esclusiva per gli abbonati DAZN.