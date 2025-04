Il Celtic chiude in goleada i discorsi per il titolo con cinque giornate d’anticipo

Ancora una volta, il Celtic è campione di Scozia. Decisiva per i biancoverdi la vittoria in goleada sul campo del Dundee United, travolto con un netto 0-5.

Gara aperta da un autogol alla mezz’ora, prima delle doppiette di Kuhn e Idah, col risultato finale fissato già al 58′.

Distacco in classifica sulla seconda (ancora una volta i rivali dei Rangers) diventato incolmabile, con ben 16 punti e sole quattro partite ancora da disputare.

Traguardo importante firmato ancora una volta dall’ex Leicester Brendan Rodgers, al secondo titolo consecutivo dopo il suo ritorno in panchina dall’Inghilterra. Per la squadra è il quarto successo di fila, 55° in totale. Eguagliato il primato storico dei Rangers.

Celtic, quarto titolo consecutivo nel segno del 5

Sono sempre più importanti i numeri del Celtic, che si contende il ruolo di club più importante di Scozia e di Glasgow coi Rangers. Il quarto titolo consecutivo, tredicesimo degli ultimi 14 campionati, è anche il 55° in totale della storia dei biancoverdi, che ora condividono proprio coi Rangers questo speciale record.

Ed è proprio il 5 il numero magico di questo finale di stagione della squadra di Rodgers. Nelle ultime tre partite tra campionato e coppa sono arrivate tre vittorie, tutti con 5 gol segnati. L’ultima di queste è valso il 55° titolo, con 5 giornate d’anticipo. E il prossimo campionato potrebbe essere quello del sorpasso sugli eterni rivali nell’albo d’oro del campionato scozzese.

Scozia, un duopolio che dura da 40 anni

Quella del campionato scozzese, denominato Scottish Premiership dal 2013, è la storia di un dupolio tra le due squadra di Glasgow, che si sono spartite 110 dei 128 titoli della storia. Ora sono 55 a testa e molto probabilmente sarà una delle due ad allungare già il prossimo anno.

Questo perché l’ultima squadra capace di strappare il titolo alle due big fu l’Aberdeen ben 40 anni fa. La squadra allora allenata da Alex Ferguson (ancora non diventato Sir) vinse 3 campionati tra 1979 e 1985, con l’ultimo successo esattamente 40 anni fa, prima della partenza dell’allenatore, che sarebbe andato a fare le fortune del Manchester United. Da allora, nessun’altra squadra oltre alle due di Glasgow è più riuscita a mettere le mani sul titolo.