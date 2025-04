Le parole di Gianni Infantino dopo i funerali del Pontefice

Anche il mondo del calcio si stringe nel ricordo di Papa Francesco, salutato per l’ultima volta con i funerali in Piazza San Pietro, nell’ultimo di cinque giorni di lutto nazionale.

In rappresentanza del movimento non poteva che esserci il presidente FIFA Gianni Infantino, che aveva già ricordato il Pontefice tramite i social nel giorno della scomparsa.

Ai microfoni di Sky Tg 24, Infantino ha voluto rivolgere un ulteriore pensiero a Bergoglio, che non ha mai nascosto di essere appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo.

Anche l’occasione per annunciare una partita che si terrà a settembre e che sarà l’omaggio del mondo del calcio per celebrarlo.

Infantino: “Papa Francesco diceva che il calcio è una scuola di vita”

Infantino ha espresso la sua commozione nel ricordo di Papa Francesco: “C’era un rapporto speciale con Papa Francesco, era un grande appassionato di calcio. Stamattina in piazza al Vaticano è stata un’emozione unica. Tantissima gente proveniente dal mondo intero unita nel nome di Papa Francesco, così come i leader mondiali. Pensando alle sue parole, sullo sport e sul calcio che unisce il mondo, vedere tutta questa gente unita è stata una grande emozione. Il calcio è una scuola di vita in cui si impara moltissimo, lo diceva Papa Francesco, impari a stare con gli altri, il rispetto degli avversari, delle regole. Impari a vincere e anche a perdere”.

l presidente FIFA ha poi annunciato che sarà organizzata una partita in sua memoria: “Nell’ultimo incontro con il Papa avevamo discusso di organizzare una partita quest’anno per i bambini con le leggende mondiali del calcio, in maniera tale da unire la passione che aveva il Papa per il calcio e anche per l’unità dei giovani. Questa partita che avevamo pensato a settembre la faremo sicuramente in suo onore e memoria“.