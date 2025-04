La probabile formazione dell’Atalanta contro il Lecce di Giampaolo in vista della 34ª giornata di Serie A

Dopo il successo contro il Milan, che ha ridato slancio verso le prime posizioni in classifica, l’Atalanta sta preparando la 34ª giornata di Serie A.

Ad attenderla ci sarà il Lecce, con la gara in programma domenica 27 aprile alle 20:45 dal Gewiss Stadium di Bergamo.

La squadra di Giampaolo non arriva da un buon periodo di forma, con un successo che manca dal 31 gennaio, nella gara vinta in trasferta contro il Parma.

La formazione di Gasperini è invece alla ricerca di punti importanti per difendere il terzo posto in classifica: di seguito la probabile formazione dell’Atalanta contro il Lecce.

La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Udinese

Non dovrebbe cambiare molto Gianpiero Gasperini rispetto agli undici che hanno avuto la meglio contro il Milan. In porta confermato Carnesecchi, con Djimsiti, Hien e il rientrante Kossounou al centro della difesa. Sugli esterni spazio per Bellanova e Zappacosta, con gli inamovibili Ederson e De Roon in mezzo al campo. In attacco ancora Retegui e Lookman, con Pasalic pronto ad agire alle loro spalle.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gianpiero Gasperini

Dove guardare la partita in tv e streaming

La gara tra Atalanta e Lecce, in programma per domenica 27 aprile alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Dazn, accessibile anche dai canali Sky dedicati agli abbonati.

Sarà poi possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.