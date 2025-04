Inter, la probabile formazione contro la Roma

Joaquin Correa, Inter (Imago)

Le possibili scelte di Inzaghi per la sfida di campionato contro i giallorossi

Una settimana da incubo per l’Inter, che nel giro di 4 giorni ha perso il primato in solitaria in classifica e la possibilità di fare il Triplete.

I nerazzurri hanno prima perso all’ultimo secondo contro il Bologna e poi sono stati eliminati dalla Coppa Italia contro il Milan, perdendo così la possibilità di vincere tutte le competizioni.

Ora arriva però un periodo ancora più duro per i ragazzi di Inzaghi, che tra domenica e mercoledì si giocano una grande fetta degli altri obiettivi rimasti: prima sarà tempo di ospitare la Roma in una delicatissima sfida di campionato, poi di far visita al Barcellona per l’andata delle semifinali di Champions League.

Nonostante questo, l’allenatore ex Lazio non dovrebbe comunque fare turnover contro i giallorossi.

La probabile formazione dell’Inter per la Roma

Due recuperi importanti per Inzaghi, visto che Dumfries e Zielinski potranno esserci – anche se dalla panchina. Allo stesso tempo, però, saranno assenti gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre che Thuram. Nel consueto 3-5-2 ci sarà il solito Sommer in porta, con la difesa composta da Pavard, Acerbi e Carlos Augusto. Darmian e Dimarco sulle fasce, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Calhanoglu e Frattesi. In attacco non si tocca ovviamente Lautaro, il quale sarà affiancato da Correa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Matteo Darmian, difensore dell’Inter – credit: IMAGO

Dove vedere Inter-Roma in tv e in streaming

La partita tra Inter e Roma, valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma domenica 27 aprile alle ore 15.00, sarà visibile su Dazn.