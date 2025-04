Il Crystal Palace batte l’Aston Villa e conquista la terza finale di FA Cup della sua storia: decisivo il 3-0 di Wembley.

L’FA Cup ha la sua prima finalista: è il Crystal Palace di Oliver Glasner, che batte l’Aston Villa 3-0 e conquista la terza finale della sua storia.

I Glaziers puntano a trovare il primo successo assoluto: i due precedenti nella finalissima non sorridono alla squadra londinese. Il Palace ha affrontato entrambe le volte il Manchester United, nel 1990 e nel 2016, perdendo in entrambe le occasioni.

In questa edizione il Crystal Palace ha eliminato il Fulham ai quarti di finale, per poi battere anche l’Aston Villa in semifinale, in un Wembley gremito di spettatori. Decisivi i gol di Eberechi Eze e la doppietta Ismaila Sarr, che mandano la squadra di Glasner in finale.

Per conoscere il proprio avversario, i Glaziers dovranno aspettare domani: appuntamento, sempre a Wembley, alle 17:30 per Nottingham Forest-Manchester City.

Il Crystal Palace è in finale di FA Cup

Il 3-0 di Wembley manda in paradiso il Crystal Palace: la squadra londinese batte l’Aston Villa e conquista un posto nella prossima finale del 17 maggio, sempre nello stadio teatro della Finale di Euro 2020.

Il Crystal Palace ha raggiunto due volte la finale di FA Cup nella sua storia, entrambe contro il Manchester United. Nel 1990, sotto la guida di Steve Coppell, i londinesi sfiorarono il trionfo: dopo un emozionante 3-3 nella prima partita, persero la ripetizione per 1-0, in una finale che salvò anche il futuro di Alex Ferguson.

Ventisei anni dopo, nel 2016, il Palace allenato da Alan Pardew tornò a Wembley: Jason Puncheon illuse i tifosi con il gol del vantaggio, ma il Manchester United rimontò con Juan Mata e Jesse Lingard, infrangendo ancora una volta i sogni dei londinesi. Oggi, il club cerca di riscrivere la storia e conquistare il primo trofeo in assoluto.