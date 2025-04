Leadership e gol pesanti: Ferrari guida la Salernitana fuori dalla zona retrocessione

Ancora incisivo Gian Marco Ferrari per la Salernitana: 3-1 contro il Cosenza e zona rossa finalmente alle spalle

Cos’hanno in comune le due vittorie consecutive della Salernitana targata Pasquale Marino? La firma di Gian Marco Ferrari sul tabellino dei mercatori.

Prima il gol del momentaneo 2-0 nella trasferta contro il Sudtirol, poi quello del raddoppio nello scontro salvezza dell’Arechi contro il Cosenza. Due reti pesanti, di quelle che possono cambiare il corso di una stagione.

E infatti la Salernitana, per la prima volta dopo cinque mesi, è fuori dalla zona retrocessione: 36 punti, quattordicesimo posto e un punto di vantaggio sulla zona playout.

Poco, forse, ma abbastanza per rimettersi in corsa e per cominciare a credere che salvarsi ed evitare la retrocessione in Serie C non sia più soltanto un miraggio.

Ferrari: anno diverso, stessa sfida

Con il Sassuolo, un anno fa, l’amarezza della retrocessione in Serie B. A Salerno, un’altra salvezza da inseguire, un altro anno in cui lottare, ma con un’altra testa. Il centrale non ha saltato praticamente nessun match: sempre titolare, sempre al centro dei diversi progetti tecnici dei granata, arrivati ormai al quarto allenatore in panchina.

In stagione è già a quota tre reti e due assist, ma sono gli ultimi due gol a pesare come macigni: sei punti, tutti con la sua firma accanto. E questa volta – forse – la storia può andare in modo diverso.