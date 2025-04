Le decisione del Lecce per la partita contro l’Atalanta

Atalanta-Lecce si giocherà regolarmente domenica 27 aprile alle 20:45, come stabilito dopo il rinvio.

La partita, infatti, si sarebbe dovuta disputare venerdì sera, ma è stata posticipata a causa della scomparsa del fisioterapista dei salentini, Graziano Fiorita.

Il club giallorosso avrebbe comunque voluto spostarla dopo i funerali e non solo di due giorni, anche considerando che l’Atalanta non ha in programma impegni infrasettimanali.

Ma la Lega ha fissato la partita nella nuova data senza mediazioni. Così, la squadra di Giampaolo, pur contrariata dalla decisione, partirà per Bergamo il giorno stesso e scenderà in campo per la gara della 34esima giornata.

La posizione del Lecce

Il Lecce, nonostante non si trovi d’accordo, ha deciso di partire per Bergamo. Quella dei giallorossi è stata una scelta quasi rassegnata, dato che la Lega non ha aperto a una mediazione per fissare la nuova data della partita. La squadra di Giampaolo, così partirà per la trasferta la mattina stessa della gara, senza andare in ritiro.

Anche i tifosi dell’Atalanta hanno mostrato solidarietà al Lecce e alla famiglia di Graziano Fiorita, annunciando che non esporranno striscioni e bandiere e che non gestiranno il tifo durante la partita.