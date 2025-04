Le dichiarazioni di Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese sul momento della squadra

L’Udinese sta vivendo quello che probabilmente è il peggior momento della propria stagione.

Nelle ultime 5 gare disputate in Serie A, i bianconeri di Kosta Runjaić non sono riusciti a ottenere nemmeno un punto. Cinque sconfitte consecutive, maturate nelle partite contro Hellas Verona, Inter, Genoa, Milan e Torino.

Durante un’intervista rilasciata a TV12, Gokhan Inler, responsabile dell’area tecnica del club, ha parlato proprio di questo tema: “È un periodo storto che ci fa arrabbiare: è normale. Cinque sconfitte consecutive sono difficili da digerire. Siamo tutti un po’ delusi da questa situazione ma non voglio cercare alibi, perché dobbiamo lavorare e costruire opportunità da gol come nell’ultima partita, però segnando“.

Sul gruppo squadra: “Dobbiamo fare gol per prendere punti, lavorando insieme a testa bassa. Perché questo gruppo è unito, lo abbiamo creato noi e vogliamo tornare a valorizzarlo“.

Inler ha cercato di dare una spiegazione: “È più una questione mentale secondo me: quando hai tante opportunità per segnare ma non riesci a concretizzare è difficile uscire da questa situazione negativa. L’importante è non mollare e restare uniti, perché la coesione ti dà forza e il calcio ti dà sempre un’altra occasione. Io personalmente voglio vincere ogni partita e così vuole la squadra. Però ci sono ancora cinque gare da disputare e non dobbiamo pensare a cosa potrebbe succedere più in là. I ragazzi sanno questa cosa e sanno che non possiamo finire così questa stagione“.

Chiosa finale su Alexis Sánchez: “Lui è sempre carico, trascinante, soprattutto nell’ultima settimana. Il suo rientro era previsto per dopo il Torino ma ci ha detto che era pronto e ha dimostrato grande attaccamento al gruppo rendendosi disponibile. Poi l’allenatore decide chi schierare, ma posso dire che il Niño lavora tanto nonostante le difficoltà avute“. Sul futuro: “Le prospettive future per me sono le ultime cinque partite di campionato. Poi non serve parlare di Sánchez: è un campione e non si discute. Sono contento e orgoglioso che sia tornato insieme a me“.