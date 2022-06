Lazio, è il giorno di Matteo Cancellieri: arriva la firma

20.16 - Arrivata la firma sul contratto per Matteo Cancellieri: adesso si attende solo l'ufficialità da parte del club biancoceleste.

16:20 - La Lazio ha pubblicato un tweet con una foto che ritrae Cancellieri alle prese con le visite mediche.

13:55 - Cancellieri arriva alla Clinica Paideia per svolgere le visite mediche con la Lazio.

È il giorno di Matteo Cancellieri alla Lazio. Iniziate le visite mediche in Paideia per il 20enne esterno offensivo per cui il club biancoceleste ha investito 7 milioni di euro più 1,5 di bonus.

Battuta la concorrenza del Sassuolo con un’accelerazione decisiva e affare fatto con l’Hellas Verona. Cresciuto nella Primavera allenata da Nicola Corrent, Cancellieri era stato girato alla Roma nell’ambito del trasferimento del difensore albanese Marash Kumbulla in giallorosso. Ora il ritorno nella Capitale ma con la maglia della Lazio.



Cancellieri: Mancini e l’Italia ripartono anche da lui

Per Cancellieri, la Lazio è una chance da sfruttare nel migliore dei modi possibili per alimentare le prospettive di un futuro roseo. Roberto Mancini lo ha convocato in Nazionale inserendolo tra i giocatori con cui dare il via al nuovo corso azzurro.

Il classe 2002 ha l’opportunità di misurarsi con una nuova realtà e l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante, maggior rispetto a quello della scorsa stagione: 14 presenze con 2 gol e 1 assist agli ordini di Igor Tudor.