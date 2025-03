Tutte le informazioni utili per comprare i biglietti validi per la gara di Nations League tra Italia e Germania del 20 marzo 2025.

Ormai quasi chiusa la 29esima giornata di Serie A è tempo di pensare alla pausa Nazionali. Giovedì 20 marzo l’Italia sfiderà la Germania per la partita di andata dei Quarti di finale di Nations League. L’appuntamento è fissato alle 20:45 a San Siro.

La gara di ritorno, e quindi decisiva, sarà invece domenica 23 marzo al Westfalenstadion di Dortmund alle 20:45.

La vincente, che passerà alla semifinale, affronterà una tra Danimarca e Portogallo il prossimo 4 giugno 2025.

Sarà una partita bella da vedere, ma come? Di seguito tutte le informazioni necessarie per i biglietti di Italia-Germania: dai prezzi alle date di vendita.

Italia-Germania, quando apre la vendita dei biglietti

La FIGC ha fatto sapere che la vendita dei biglietti per la sfida dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania è iniziata lo scorso 27 dicembre.

Notizie anche per il settore ospiti. La FIGC comunica che “i tifosi ospiti possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti tramite la Federcalcio tedesca. La FIGC raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati, poiché spesso offrono biglietti contraffatti o non validi“.

I prezzi dei biglietti

Il costo dei biglietti varia dai 14euro per la Tribuna Terzo Anello fino ai 160euro nelle Tribune d’onore. il prezzo dei tagliandi avrà costi agevolati per famiglie, agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.

Tribuna rossa primo anello dai 30euro ai 65euro Tribuna rossa e arancio secondo anello dai 25 euro ai 40euro Tribuna rossa terzo anello 14euro Tribuna blu e verde primo anello dai 25euro ai 30euro Tribuna blu e verde secondo anello dai 20euro ai 30euro Tribuna blu e verde terzo anello 14euro Tribuna d’onore dai 45euro ai 160euro