La decisione dell’allenatore portoghese dopo i primi 45 minuti del match di San Siro terminato 1-0 per la squadra di Fabregas.

Il primo tempo del Milan non ha soddisfatto Conceição da diversi punti di vista. Il Como di Cesc Fabregas ha chiuso in vantaggio per 1-0 e ha sfiorato il raddoppio.

Queste ragioni hanno spinto l’allenatore portoghese a rivedere alcune cose negli spogliatoi.

Una di queste è la prestazione di Theo Hernandez, non sufficiente per l’ex Porto. Così Conceicao lo ha sostituito e al suo posto è entrato Alex Jimenez

La sostituzione del terzino francese, però, non è stata l’unica. Fuori anche Bondo, al suo posto Fofana.