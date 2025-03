Le parole dell’allenatore del Como al termine del match di San Siro contro il Milan, valido per la 29esima giornata di Serie A.

Milan-Como termina 2-1 per i rossoneri.

Nel primo tempo il Como ha chiuso in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Da Cunha su assist di Nico Paz, a conclusione di una ottima prima frazione.

Nella ripresa il Milan ha ribaltato il punteggio vincendo la partita per 2-1 grazie ai gol di Christian Pulisic e Tijani Reijnders, spegnendo parzialmente i fischi di San Siro.

Di seguito le parole dell’allenatore dei comaschi, Cesc Fabregas.

Como, le parole di Cesc Fabregas

L’allenatore del Como ha aperto dichiarando: “Giocato bene solo nel primo tempo? Abbiamo visto due partite diverse forse, chiamami perdente ma lasciami perdere così perché si gode vedere ragazzi giovani giocare così. Lavorare così tutta la settimana e vedere i ragazzini fare queste cose è incredibile. Fuorigioco? Per me no, ci sono tanti dettagli che fanno male ma la potenzialità di questa squadra è altissima”.

Infine ha concluso: “Il Milan ha giocatori di classe mondiale, sono una bella squadra. Alli? E’ un giocatore che ti fa gol, in questo momento deve migliorare tanto ed è un errore grave per uno della sua esperienza. Ha lasciato la squadra in difficoltà, è la cosa negativa della serata”.