La probabile formazione schierata da Antonio Conte per la sfida della 29esima giornata di Serie A tra il Napoli e il Venezia di Eusebio Di Francesco.

La domenica della 29esima giornata di campionato si aprirà con la sfida tra il Venezia di Eusebio Di Francesco e il Napoli di Antonio Conte.

L’appuntamento è fissato per domenica 16 marzo alle 12.30 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

I padroni di casa arrivano dal pareggio contro il Como di Fabregas. Gli ospiti cercano ancora i tre punti, dopo la vittoria contro la Fiorentina, per tornare in vetta alla classifica aspettando l’esito di Atalanta-Inter(Clicca qui per le probabili formazioni).

Ecco, di seguito, le possibili scelte di Antonio Conte per il match contro il Venezia.

Napoli, la probabile formazione contro il Venezia

Antonio Conte dovrà ancora fare i conti con gli indisponibili. Non saranno disponibili nemmeno per il match contro il Venezia Neres e Anguissa. Tra i recuperabili c’è invece Mazzocchi. In porta sarà confermato Meret aiutato dal trio Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno in difesa. Il centrocampo a cinque sarà invece composto centralmente da Gilmour, Lobotka, McTominay con il supporto di Politano a destra e Spinazzola a sinistra, in vantaggio su Olivera. Pochi dubbi in attacco. Conte dovrebbe schierare la coppia Lukaku-Raspadori.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Venezia-Napoli, dove vedere in tv e streaming

La partita della 29esima giornata di campionato tra Venezia e Napoli, in programma domenica 15 marzo alle 12:30 allo stadio Pier Luigi Penzo, sarà visibile in esclusiva tv e streaming su DAZN.