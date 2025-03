Real Madrid, Ancelotti: “È l’ultima volta che giochiamo senza 72 ore di riposo. La prossima volta non ci presenteremo”

Le parole di Carlo Ancelotti dopo la vittoria per 2-1 della sua squadra sul Villareal nel match valido per la 28esima giornata de La Liga.

Il Real Madrid vince 2-1 contro il Villareal e torna momentaneamente in testa alla classifica de La Liga, in attesa del big match della 28esima giornata tra Atletico Madrid e Barcellona.

Un passetto importante dei Blancos che fanno la loro parte in attesa della sfida tra Blaugrana e Colchoneros, diretti avversari dei Blancos nella sfida al titolo.

Risultato che assume un significato ancora più importante se consideriamo quanto accaduto nemmeno 72 ore fa proprio nella casa dell’ Atletico Madrid, il Civitas Metropolitano, dove il Real Madrid ha sconfitto ai rigori la squadra di Simeone.

In riferimento al doppio impegno in coppa dei campioni e campionato ha parlato proprio Carlo Ancelotti in conferenza stampa, utilizzando parole piuttosto chiare.

Ancelotti: “La prossima volta non ci presenteremo”

Carlo Ancelotti non ci sta. Dal rigore con cui Rudiger ha permesso ai Blancos di avanzare in UEFA Champions ai quarti di finale alla doppietta odierna di Mbappé non sono passati nemmeno tre giorni. Un periodo di tempo troppo ristretto per l’ex allenatore di Juventus e Milan, che ha voluto dire la sua in conferenza stampa.

“È l’ultima volta che giochiamo senza 72 ore di riposo. La prossima volta non ci presenteremo”, queste le parole di Carlo Ancelotti, che ha anche aggiunto: “Abbiamo chiesto due volte a LaLiga di cambiare l’orario della gara”. Dichiarazioni con un chiaro obiettivo: distribuire al meglio le gare dei Blancos, che stanno entrando in un periodo decisivo sui fronti campionato e Champions League.