Le parole nel post partita dell’allenatore del Milan Sergio Conceição al termine della gara contro il Como di Cesc Fabregas

Sta per concludersi anche il sabato della 29ª giornata di Serie A dopo la gara delle 18 tra Milan e Como.

Giornata che si concluderà poi domenica 16 marzo alle 20:45 dopo il big match tra Atalanta e Inter, che potrebbe valere la testa della classifica di Serie A.

Intanto, la gara di San Siro ha dato il suo verdetto per quanto riguarda il proseguo dei rispettivi percorsi di Milan e Como.

E al termine del match, è intervenuto nella consueta intervista post partita l’allenatore rossonero Sergio Conceição.

Le parole di Conceição al termine di Milan-Como

L’allenatore portoghese ha iniziato parlando della gara: “La famiglia viene spesso allo stadio. L’esultanza è di uno che vede la squadra sbagliare due gol nei primi minuti e andare un po’ in difficoltà. Il Como è stato bene in partita, con l’andare della partita abbiamo ripreso a fare le cose che siamo capaci di fare”.

Per poi continuare con alcuni singoli: “Per i giocatori non era facile, secondo me dovevamo fare quello che avevamo preparato. Quando avevamo la palla sapevamo dove loro erano deboli, il primo e il secondo gol sono stati fatti bene. Il Como è una bellissima squadra”.

Le parole dell’allenatore rossonero

Conceição ha poi detto: “Fofana doveva respirare un po’, ciascuno che va dentro deve aggiungere qualcosa e a me rende felice questa cosa. Tammy è entrato bene, poi ho messo Joao e Ruben per darci una mano negli ultimi minuti. Gimenez? Lui sta lavorando tanto, durante la settimana è molto focalizzato su quello che deve fare. In Italia non è facile con l’organizzazione difensiva delle squadre. Credo che si riprenderà nelle prossime partite”.

Infine in conferenza stampa ha aggiunto: “Vedo un gruppo che vuole veramente fare bene, che dà il massimo. Vedo una voglia incredibile di cambiare il momento e la stagione del Milan”.