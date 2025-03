Como-Nico Paz, il club è convinto di trattenere il giocatore. Già avviati i contatti con il Real Madrid

Il Como è convinto di trattenere Nico Paz: il club ha già parlato con il Real Madrid nei giorni scorsi

Como-Nico Paz, passando per il Real Madrid. Il club spagnolo ha un diritto di ricompra nei confronti del giocatore (QUI I DETTAGLI), con una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Ma le intenzioni del Como sono chiare. E anzi: il club italiano ha cercato di togliere questi diritti ma senza successo.

Le due società hanno già iniziato a condividere una strategia comune per la prossima estate, in attesa di rivedersi o risentirsi poi entro un mese e mezzo.

Il Real Madrid, infatti, è pronto a non esercitare – nella prossima estate – la prima ricompra a sua disposizione. A patto, però, che il giocatore resti a Como. Così da consolidare la sua maturazione calcistica.

Il club allenato da Fabregas è felice di tenerlo, non vuole vendere il calciatore. Anzi: vuole trattenere sia il giocatore che l’allenatore almeno per un altro anno. E dunque per l’Inter sarà molto alto il muro da scalare, in vista dei prossimi mesi, per cambiare le condizioni e le convinzioni di Como e Real Madrid per il calciatore classe 2004. Magari si può puntare sulla volontà del giocatore che però, al momento, non ha dato al Como segnali contrari rispetto alla sua volontà di restare.