Sassuolo in Serie A: ecco quando può arrivare la promozione e quanti punti servono

Dopo un solo anno di purgatorio, sembra già quasi certo il ritorno nel paradiso della Serie A per il Sassuolo.

Dopo 27 giornate, i neroverdi sono primissimi in Serie B con 5 punti di vantaggio sul Pisa e, soprattutto, 12 sul terzo posto dello Spezia.

A undici giornate dalla fine, la squadra di Fabio Grosso è davvero vicina alla promozione, che potrebbe arrivare anche con diverse giornate d’anticipo.

Ma quanti punti servono per il ritorno in massima serie? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Sassuolo, quanti punti servono per la promozione

Ovviamente, non è facile calcolare precisamente quanti punti serviranno al Sassuolo per l’aritmetica promozione in Serie A. Sappiamo però che i neroverdi sono primi a quota 62 e che la corsa sarà sul terzo posto dello Spezia, ora a -12, che a differenza del primo e del secondo non vale la promozione diretta. I punti ancora a disposizione sono ancora 33, con ancora 11 giornate al termine del campionato.

Ponendo che sia Sassuolo che Spezia vincano tutte le prossime partite, il primo match point promozione il Sassuolo lo avrà alla quartultima giornata contro il Cesena. Quindi, se si arrivasse a quella data con questa situazione di classica, basterebbe un punto nelle ultime quattro al Sassuolo per la promozione in Serie A. Ciò vuol dire che con 22 punti su 33 i neroverdi saranno certi della promozione. Chiaramente, ne basteranno meno se questo distacco aumenterà nelle prossime giornate.

Gli altri scenari

E se il Sassuolo non dovesse chiudere al primo posto? In caso di secondo posto finale, come detto, sarebbe comunque promozione per Berardi e compagni. Al momento, solo il Pisa a -5 sembra poter insidiare il primato.

Ma anche in caso di terzo posto, con un netto calo nella parte finale del campionato, gli emiliani potrebbero sperare nella promozione senza passare dai playoff. Infatti, con 14 punti di divario tra la terza e la quarta in classifica non si giocherebbero i playoff promozione. E, al momento, sono 20 i punti tra il Sassuolo e il Catanzaro quarto.