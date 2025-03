Torino, Vanoli: “Vittoria di sofferenza, ho sempre cercato di far capire ai ragazzi la maglia che indossano”

Le parole dell’allenatore del Torino nel post partita del match contro l’Empoli, valido per la 29esima giornata di Serie A.

Torino-Empoli termina 1-0 per i granata.

Il primo tempo è finito sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il gol di Vlasic ha sbloccato e deciso il match dell’Olimpico Grande Torino.

Di seguito le parole dell’allenatore del Torino, Paolo Vanoli.

Torino, le parole di Vanoli nel post partita

L’ex allenatore del Venezia ha iniziato affermando: “Oggi abbiamo raccolto una vittoria di sofferenza. Questi tifosi ci stanno spingendo, a volte preparo le partite e vorrei fossero partite perfette. Invece ci sono anche gli avversari. Rispetto a Parma siamo stati bravi a capire chi avevamo di fronte. Ho sempre detto ai miei ragazzi dell’importanza della maglia che indossano”.

Vanoli ha poi dichiarato: “Dal girone di ritorno abbiamo messo un’altra marcia. In queste quattro partite abbiamo fatto 10 punti, abbiamo avuto continuità. Abbiamo perso dei punti con Parma e Bologna facendo delle buone partite. Non guardo la classifica, ci siamo promessi con i ragazzi che sarebbero state 12 finali. Dobbiamo avere la mentalità di andare sul campo e provare a vincere. A voi puoi riuscirci, altre no. Affronteremo la Lazio che si gioca un posto in Europa, noi dovremo essere all’altezza”.

Infine ha concluso: “La svolta? Quella di abbandonare il passato passando alla difesa a quattro. Abbiamo preso giocatori che non erano funzionali a quello che stavamo facendo”.