Le dichiarazioni del Direttore Sportivo Giovanni Manna prima del match della 29esima giornata tra Venezia e Napoli.

La domenica della 29esima giornata di Serie A si apre alle 12:30 con la sfida tra Venezia e Napoli allo stadio Pier Luigi Penzo.

I padroni di casa arrivano al match dopo il pareggio in campionato contro il Como di Fabregas.

Gli ospiti invece si presentano a Venezia dopo la vittoria contro la Fiorentina. I tre punti sarebbero fondamentali per tornare momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa del risultato di Atalanta-Inter in programma alle 20:45.

Poco prima della partita è intervenuto il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di DAZN: “12.30 è sempre un orario ostico, lo dicono anche le statistiche. Questa è una trasferta complicata, dobbiamo partire forti fin dall’inizio. Il mister è sempre al 100% tutti i giorni, non cambia nulla. Siamo determinati a giocare ogni singola partita per vincere, e lo faremo anche oggi“.

Napoli, le dichiarazioni di Manna

Il ds azzurro ha continuato parlando di: “Avere tanti italiani in squadra? È un grandissimo fattore identitario, i messaggi arrivano più diretti, si conosce meglio la storia. E un motivo si orgoglio per noi mandare 5 giocatori in Nazionale. Ci auspichiamo di aumentare questo numero di italiani“.

Conclude poi parlando di Raspadori: “Jack è un calciatore importante che ha fatto grandi cose nel suo percorso. È stato un po’ penalizzato dal sistema di gioco ma lui ci è riuscito, è sempre stato sul pezzo. A gennaio ha espresso la volontà di giocare di più, non di andare via che è diverso. Voleva un ruolo importante, lo aveva già per noi, e ora lo sta confermando con le sue prestazioni. Siamo orgogliosi e contenti di averlo“.