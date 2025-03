Autogol, rigore sbagliato e gol vittoria: la folle partita di Muriqi contro l’Espanyol

Il folle pomeriggio di Vedat Muriqi: l’attaccante, nel corso della gara tra il suo Maiorca e l’Espanyol, si fa un autogol, sbaglia un rigore e segna il gol decisivo

Un autogol, un rigore sbagliato e un gol vittoria arrivato al 97′. Vedat Muriqi, ex attaccante della Lazio, oggi al

Maiorca, è stato il grande protagonista nel corso della gara contro dell’Espanyol.

Dopo aver commesso l’errore che ha portato al gol del vantaggio dell’Espanyol, Muriqi ha avuto l’opportunità di redimersi con un calcio di rigore. Purtroppo, però, ha fallito la prima occasione, sbagliando il tiro dal dischetto.

Nonostante questa battuta d’arresto, l’ex attaccante della Lazio non ha perso la determinazione. E più tardi ha avuto una seconda chance.

Nel dettaglio: sul finale del secondo tempo. In pieno recupero, Muriqi si è trovato nuovamente di fronte al portiere avversario per battere un altro rigore. Questa volta, però, non ha sbagliato, infilando la rete.

Muriqi, dalla Serie A alla Spagna

Grazie a quel gol, il Maiorca è riuscito a ribaltare la situazione e a conquistare una vittoria fondamentale per 2-1. Nella sua avventura in Italia, sotto la guida di Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, il classe 1994 ha giocato un totale 38 partite in Serie A.

L’attaccante, con la maglia della Lazio, ha trovato la via del gol in una sola occasione. Nel corso della gara vinta contro l’Atalanta nel gennaio del 2021.