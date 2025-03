La probabile formazione della Roma di Claudio Ranieri per la 29ª giornata di Serie A contro il Cagliari di Davide Nicola

Dopo l’eliminazione dall’Europa League nel doppio confronto perso contro l’Athletic Club, per la Roma di Claudio Ranieri è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato, unica competizione rimasta a disposizione in stagione.

Giallorossi che dovranno fare i conti con un affaticamento rimediato da Paulo Dybala per la gara contro il Cagliari, valida per la 29ª giornata di Serie A.

Ranieri e i suoi arrivano da una serie di cinque vittorie consecutive, che gli hanno permesso di raggiungere la settima posizione a quattro lunghezze dal Bologno sesto.

Il Cagliari non vince invece dal 9 febbraio ed è alla ricerca di altri punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Di seguito, intanto, la probabile formazione della Roma.

La probabile formazione della Roma contro il Cagliari

Dovrebbero esserci tanti cambi per Ranieri rispetto all’undici uscito sconfitto dalla gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Athletic Club. In porta confermato Svilar, con Mancini e Ndicka che dovrebbero agire in difesa assieme a Nelson, preferito a Hummels e all’assente Celik. Sugli esterni spazio per Saelemaekers e Angelino, con Konè e Cristante al centro. Dybala, affatticato, non partirà dall’inizio (comunque convocato). Al suo posto Soulé con Pellegrini e Shomurodov unica punta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Konè, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Shomurodov. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita in tv e in streamnig

La gara tra Roma e Cagliari in programma per domenica 16 marzo alle 16,valida per la 29ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o sul canale 214 di Sky per gli abbonati dedicati.

Inoltre, la partita sarà trasmessa in streaming sull’app di Dazn.