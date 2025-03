L’Italia sfida la Germania ai quarti di finale di Nations League: ecco dove vedere in tv e streaming il match del 20 marzo.

Torna la pausa Nazionali in vista dei match di Nations League. Ai quarti di finale l’Italia sfiderà la Germania(Clicca qui per la vendita e i prezzi dei biglietti).

La partita di andata è in programma giovedì 20 marzo a San Siro. Il ritorno invece sarà il prossimo 23 marzo alle 20:45 al Westfalenstadion di Dortmund.

La vincente, che passerà alla semifinale, affronterà una tra Danimarca e Portogallo il prossimo 4 giugno 2025.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 20 marzo alle 20:45 ma dove si potrà vedere il match tra Italia e Germania? Di seguito tutte le informazioni necessarie.

Italia-Germania, dove vedere in tv e streaming

La sfida tra Italia e Germania è in programma giovedì 20 marzo alle 20:45 a San Siro. La partita, valida per i quarti di finale di Nations League sarà visibile in diretta tv su Rai Uno.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, PC e smart TV.