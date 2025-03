La decisione della sindaca di Firenze sulla partita tra Fiorentina e Juventus

La gara di Serie A prevista domenica 16 marzo alle 18 tra Fiorentina e Juventus si giocherà regolarmente. Lo ha confermato la sindaca di Firenze Sara Funaro durante una conferenza stampa della Protezione civile.

“Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare” ha dichiarato la sindaca.

Non è previsto dunque alcun cambio o rinvio per quanto riguarda la gara dello stadio Artemio Franchi. Discorso diverso, invece, per altre partite in Toscana: Pisa-Mantova è stata infatti rinviata a domenica 16 marzo proprio per l’allerta meteo.

La situazione meteo a Firenze, dunque, non impedisce lo svolgimento regolare della partita di Fiorentina-Juventus.

Fiorentina-Juventus, la situazione meteo

Nelle scorse ore era stato chiesto il rinvio della partita. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, Alessandro Draghi, aveva dichiarato: “Per l’emergenza maltempo, chiedo alla sindaca Funaro assieme a tutti gli organi preposti di valutare il rinvio della gara tra Fiorentina e Juventus“.

Tuttavia il maltempo a Firenze non dovrebbe ostacolare la gara di campionato. L’allerta meteo in città è infatti passata da rossa ad arancione, e dovrebbe passare a gialla dalla mezzanotte della vigilia a quella della partita.

Le parole di Thiago Motta alla vigilia

La gara sarà molto importante per entrambe le squadre. La Juventus vuole infatti riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, come ha detto Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia. “Domani mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta bene, dovremo mostrare la nostra miglior versione“.

L’allenatore bianconero ha anche parlato del suo futuro, spiegando che in questo momento è concentrato sulla partita. “Futuro? Non è la priorità, la priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto una grande preparazione questa settimana e vogliamo ottenere il risultato“.