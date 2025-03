Il curioso retroscena legato al giocatore del Monza dopo il match contro l’Inter terminato 3-2 per i nerazzurri.

E’ passata una settimana dal match della 28esima giornata di Serie A tra Inter e Monza, terminato 3-2.

I nerazzurri hanno rimontato il doppio vantaggio dei brianzoli, firmato Birindelli-Keita Balde, grazie alle reti di Arnautovic, Calhanoglu e l’autogol di Kyriakopoulos.

La “cura” Nesta (parte 2) non ha portato cambi di marcia in termini di punti fino a questo momento ma da un punto di vista comportamentale qualcosa è cambiato.

L’esempio è quello di Stefan Lekovic, nuovo innesto del mercato di gennaio, che si è distinto per un gesto davvero particolare qualche ora dopo del triplice fischio del match contro l’Inter.

Lekovic corre da solo dopo Inter Monza: il retroscena e il suo contratto

Stefan Lekovic contro l’Inter ha giocato 23 minuti, entrando al 67′ al posto di Castrovilli. Al termine del match, però, il difensore centrale, arrivato in Brianza in prestito con obbligo di riscatto dalla Stella Rossa, non è tornato a casa per riposarsi.

Intorno all’una di notte la guardia notturna di Monzello, centro sportivo dei brianzoli, ha chiamato il direttore sportivo del Monza Bianchessi per comunicargli se ci fossero ladri, dal momento che aveva avvistato qualcuno correre. Si trattava proprio di Lekovic, che da San Siro aveva raggiunto il campo sportivo per allenarsi al buio e in solitaria. Un gesto che dimostra la voglia di questo ragazzo di mettersi in gioco e migliorare, con l’obbligo di riscatto dalla Stella Rossa che scatterà alla sesta presenza da almeno 45 minuti