Como, Dele Alli: “Avrei preferito un rientro con gol, ma è bello essere tornato in campo”

Il messaggio diffuso sui social da Dele Alli sul rientro in campo avvenuto in Milan-Como due anni dopo l’ultima volta

Non succedeva dal 26 febbraio del 2023 che Dele Alli disputasse una partita da professionista. Indossava la maglia del Besiktas e giocava nel campionato turco.

Dopo un lungo tunnel, sabato 15 marzo 2025 l’inglese è rientrato in campo esordendo in Italia con la maglia del Como nella sfida andata in scena a San Siro contro il Milan.

Un segmento di partita piuttosto complicato per il classe ’96 che è stato espulso per rosso diretto dopo un fallo commesso sul connazionale Loftus-Cheek.

All’episodio hanno fatto seguito le parole di Cesc Fabregas che nel post partita si è dichiarato deluso da un giocatore della sua esperienza.

Dele Alli: “Bello essere tornato in campo”

Il giorno dopo la Milan 2-1 Como, Dele Alli ha postato su Instagram una storia nella quale ha commentato l’accaduto con un messaggio.

Queste le sue parole: “Avrei sempre voluto annunciare il mio ritorno in qualche modo dopo questi ultimi due anni, avrei preferito fosse successo con un gol ma è bello essere ritornato“.

Mirwan Suwarso, presidente del Como (Imago)

Le parole del presidente del Como

Anche il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è intervenuto sull’episodio con un messaggio lasciato sui social. Questo il suo pensiero postato su Instagram: “Dopo quasi due anni, Dele è tornato sul campo di battaglia. Ci vuole coraggio per continuare, per lottare contro i dubbi, per zittire il rumore e per tornare – non solo a giocare, ma a competere di nuovo al livello più alto.

Alcuni parleranno del cartellino rosso. Lasciamoli parlare. Noi abbiamo visto altro. Abbiamo visto fame. Abbiamo visto resilienza. Abbiamo visto lampi di genialità. E chi lo vede allenarsi ogni giorno sa che questo è solo l’inizio. La strada del ritorno non è mai facile, ma i guerrieri non si arrendono. Continua così, Dele. Il meglio deve ancora venire. Semm Cumasch!”.