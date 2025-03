Torino-Empoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Vanoli e D’Aversa per la sfida di campionato tra Torino ed Empoli, valida per la 29esima di campionato

Dopo le prime partite della 29esima giornata di Serie A, è il momento di Torino-Empoli. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 20:45.

Gara molto importante per entrambe le squadre, con i granata che cercano di rimanere sulla scia dell’Udinese, mentre l’Empoli vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.

La squadra di Vanoli cerca una vittoria per staccare il Genoa, che dopo la vittoria contro il Lecce si è portato a pari merito con 35 punti. Gli azzurri, invece, vogliono agganciare il Parma che ha perso lo scontro con il Monza ed è dunque fermo a quota 25.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Come arrivano le due squadre

Il Torino, come anticipato, vuole tornare alla vittoria dopo il pareggio a Parma. Nelle ultime tre partite la squadra di Vanoli ha ottenuto due vittorie, grazie anche all’ottimo impatto del neo acquisto Elmas. I granata possono dunque portarsi a -2 dall’Udinese, sconfitto dal Verona dopo 6 risultati utili consecutivi.

Dall’altra parte arriva l’Empoli, che in campionato non vince da ben 14 partite e non ha ancora trovato i tre punti nel 2025. Nell’ultimo match contro la Roma, ai giallorossi è bastata la rete di Soulé dopo 21 secondi, e dunque gli azzurri hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione diretta.

Le formazioni ufficiali di Torino-Empoli

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis; Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Salama, Pedersen, Lazaro, Dembele, Sosa, Tameze, Linetty. Allenatore: Paolo Vanoli

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; Marianucci, Ismajli, Cacace; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Gyasi, Esposito; Kouamé. A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Colombo, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello. Allenatore: Roberto D’Aversa