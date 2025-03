Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali

Scott McTominay, Napoli (Imago)

Le formazioni ufficiali scelte da Eusebio Di Francesco e Antonio Conte per Venezia-Napoli della 29ª giornata di Serie A

La domenica di campionato si apre allo stadio Penzo, dove la squadra di Conte tenta di piazzarsi al 1° posto in classifica in attesa di Atalanta-Inter.

Una vittoria consentirebbe a Lukaku e compagni di salire a 63 punti, vale a dire +2 sui ragazzi di Inzaghi e +5 su quelli di Gasperini.

Dal canto suo, la squadra di casa vorrebbe approfittare della sconfitta incassata a Torino dall’Empoli per agganciarlo a quota 22 punti al 18° posto.

In attesa del fischio d’inizio del signor Mariani, sono state annunciate le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli in campo alle ore 12:30.

Come arrivano le due squadre

2° in classifica a 60 punti, nello scorso turno il Napoli è tornato alla vittoria dopo cinque partite. Le reti di Lukaku e Raspadori sono risultate decisive per ottenere l’intera posta in palio nel 2-1 finale. Prima di questa partita, da inizio febbraio gli azzurri avevano raccolto quattro pareggi (contro Roma, Udinese, Lazio e Inter) e una sconfitta (contro il Como).

Invece il Venezia si trova in penultima posizione, davanti soltanto al Monza. 19 i punti raccolti in 28 turni, gli ultimi tre dei quali grazie ad altrettanti pareggi maturati contro Lazio, Atalanta e Como. Il quartultimo posto occupato da Parma e Lecce, che garantirebbe la permanenza in Serie A, dista adesso 6 lunghezze.

Jay Idzes, Venezia (Imago)

Le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte