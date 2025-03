Decisiva la sconfitta contro il Frosinone: Rolando Maran è per la seconda volta in stagione prossimo all’esonero dalla panchina del Brescia

Non è andata giù a Massimo Cellino, presidente del Brescia, l’ennesima sconfitta stagionale arrivata per la sua squadra contro il Frosinone nella giornata di sabato 15 marzo.

Gara che ha fatto scivolare la squadra di Maran al sedicesimo posto, in zona playout, con però una gara in più rispetto alle concorrenti.

Per questo proprio l’allenatore dei biancazzurri, che era tornato a sedere sulla panchina del Brescia a fine gennaio dopo essere già stato esonerato a inizio dicembre, è di nuovo prossimo all’esonero.

Parliamo di quello che è ormai prossimo diventare il secondo esonero stagionale per l’ex Genoa e Cagliari (tra le altre), con Cellino che già da diverse settimane stava pensando di intraprendere questa via, ora segnata dopo la recente sconfitta.

Brescia, Maran prossimo all’esonero

Non c’è pace per il Brescia, che dopo un ottimo avvio di campionato non è più riuscito a ritrovarsi. Soli tre punti conquistati nelle ultime sei giornate, con una vittoria che manca dal due febbraio, ovvero dalla trasferta contro la Carrarese.

Risultati che hanno fatto scivolare lentamente il Brescia dalla zona playoff, a quella playout, occupata ora con 31 punti in classifica. Il Cosenza ultimo, con una partita in meno, ha venticinque punti mentre la zona playoff dista ora otto lunghezze.