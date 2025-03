Lutto nel mondo del calcio serbo: Radisa Ilic cade dal balcone e muore a 47 anni

L’ex portiere del Partizan Radisa Ilic è morto cadendo dal balcone di casa.

Tragedia nel mondo del calcio. L’ex portiere del Partizan e della nazionale serba Radisa Ilic è morto a 47 anni cadendo dal quarto piano dell’abitazione in cui viveva con la madre.

Secondo i rilievi fatti dagli inquirenti, e ripresi dai media locali, Ilic si sarebbe tolto la vita dopo un periodo di grande sofferenza. L’ex calciatore aveva perso qualche anno fa sia il padre sia il fratello.

Ilic è sempre stato legato al Partizan, club con cui ha lasciato il segno in un momento storico. Nel 2010, con lui tra i pali, il club entrò per la seconda volta nella sua storia in Champions League.

Dopo aver terminato la carriera da calciatore, Ilic era rimasto al Partizan per un periodo come allenatore dei portieri, prima di entrare nello staff tecnico della nazionale serba.