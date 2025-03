Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, prima della partita di Serie A contro il Como

Il Milan si gioca molto nella partita contro il Como. I rossoneri vogliono trovare continuità e cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella in rimonta a Lecce.

La squadra di Conceiçao sta vivendo un momento complicato, infatti non trovava il successo da diverse partite e veniva da tre sconfitte in Serie A.

Sarà dunque molto importante tornare a vincere anche contro il Como di Cesc Fabregas, che invece è reduce da un pareggio e una vittoria.

Intervenuto nel pre partita ai microfoni di Dazn, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha presentato la partita contro il Como parlando di diversi temi.

Milan, Scaroni: “Siamo delusi anche noi, dobbiamo combattere”

Scaroni ha esordito così: “Stagione difficile non c’è dubbio, ha lasciato delusi i tifosi e sta lasciando delusi anche noi. Proprio per questo ci si fa domande sul futuro e su cosa possa riservare per noi. Mi piace ricordare che siamo portati a casa una coppa, perciò non è stata una stagione solo negativa, abbiamo avuto una fiammata importante. La Champions è molto lontana, ma continuiamo a combattere e se riusciamo a ottenere un’altra coppa lo faremo con il solito impegno nelle manifestazioni internazionali“.

Il presidente del Milan Scaroni ha parlato anche della questione stadio. “Siamo tornati alla proposta di 6 anni fa: milan e inter insieme che costruiscono il più bel stadio d’Europa a San Siro. Il Comune deve rispondere al documento che abbiamo inviato, ma sono ottimista perché vedo anche da parte del sindaco Sala la volontà di regalare un’infrastruttura che ci renda orgogliosi. Non vogliamo che il “Meazza” cada nel dimenticatoio, lasceremo un’importante vestigia“.

Le parole di Gabbia nel pre partita

Anche il difensore rossonero Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita. “Il mister è molto bravo a trasmetterci ciò che vuole. Dobbiamo dimostrare di aver lavorato bene, sarà una partita complessa contro un avversario difficile, ma siamo concentrati“.

Il difensore ha concluso spiegando cosa si aspetta dal match. “Risposte? Dobbiamo dare risposte ogni volta che giochiamo, ce lo impone questa maglia, Saremo soddisfatti se faremo una prestazione da squadra unita e compatta e se daremo il 100%“.