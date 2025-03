Le parole di Christian Pulisic in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Como

Christian Pulisic. Ancora una volta. C’è sempre la firma dello statunitense sulle vittorie del Milan. Questa volta la sua rete è arrivata contro il Como. E al termine dell’incontro ha parlato (anche) del suo futuro in conferenza stampa. “Voglio restare qui. Questa squadra mi sta dando tanta fiducia, sono felice di essere qui”.

Lo statunitense ha aggiunto. “Voglio essere positivo, abbiamo vinto due partite di fila. In un momento difficile. Possiamo arrivare dove vogliamo

“Sarà difficile, ma vediamo giorno per giorno e partita per partita. Continuiamo così. Isolarci dalla voci? Ci proviamo, ma è difficile. Le sentiamo queste cose, non è facile giocare con queste voci. Ma l’importante è prendere ogni giorno come il giusto allenamento”.

Pulisic ha raggiunto quota 30 gol con la maglia dei rossoneri. Nel corso della sua esperienza a Milano, l’attaccante ha conquistato anche una Supercoppa Italiana nella finale contro l’Inter.