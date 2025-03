Inter, la probabile formazione contro l’Atalanta

La probabile formazione che dovrebbe scegliere Inzaghi per la sua Inter in vista del big match in trasferta contro l’Atalanta di Gasperini

Durante la 29ª giornata di campionato andrà in scena una della gare più importanti di tutta la stagione per quanto riguarda la vetta del campionato. Quella tra l’Atalanta e l’Inter.

La formazione allenata da Gasperini arriva da un roboante 0-4 inferto ai danni della Juventus allo Stadium. Risultato che ha permesso a Retegui e compagni di staccare i bianconeri in classifica e di salire in solitaria al terzo posto a 58 punti.

L’Inter viene invece dalla vittoria in Champions ottenuta anche nel ritorno contro il Feyenoord, che gli ha permesso di staccare il pass per i quarti. Oltre che dal successo ottenuto in rimonta nell’ultimo turno di Serie A contro il Monza.

In palio c’è la testa della classifica, con le squadre che sono divise solo da tre punti. Di seguito le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per Atalanta-Inter.

La probabile formazione dell’Inter contro l’Atalanta

Dovrebbero esserci diversi cambi per Inzaghi rispetto alla formazione uscita vittoriosa dalla sfida di Champions League contro il Feyenoord. Con De Vrij molto probabilmente ai box anche a Bergamo, dovrebbe tornare Bastoni in difesa al posto di Bisseck, così come Barella a centrocampo al posto di Frattesi. Conferme per Carlos Augusto e Thuram, con il capitano Lautaro Martinez pronto a tornare dal primo minuto dopo l’affaticamento riportato negli scorsi giorni.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove seguire la partita in tv e in streaming

La gara di Serie A tra Atalanta e Inter, in programma per le 20:45 di domenica 16 marzo, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, visibile anche per gli abbonati Sky a “Zona Dazn” al canale 214.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming sull’app di Dazn. La partita è la quarta da inizio campionato che verrà trasmessa in maniera gratuita.