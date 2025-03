L’esordio di Dele Alli con la maglia del Como dura solo 10 minuti: l’ex Tottenham espulso per un fallo su Loftus-Cheek.

Dele Alli è tornato: il classe ’96 ha fatto il suo esordio con la maglia del Como in Serie A contro il Milan.

L’ultima apparizione ufficiale dell’inglese era stata il 26 febbraio del 2023, con la maglia del Besiktas. Dopo più di due anni il fantasista è sceso di nuovo in campo. Questa volta in Italia, questa volta con la maglia dei comaschi.

Un esordio, però, decisamente complicato per l’ex Tottenham che è stato espulso dopo soli 10 minuti dal suo ingresso in campo.

Inizialmente Alli era stato ammonito per il fallo su Loftus-Cheek ma, dopo OFR, Marchetti ha deciso per l’espulsione.

Esordio di Alli in Serie A: l’espulsione e il gesto di Walker

Dele Alli è tornato in campo ma sicuramente non nella maniera in cui avrebbe voluto. L’ex numero 20 del Tottenham è stato scelto da Fabregas per sostituire Da Cunha, autore dell’unico gol del Como. I “nuovi” primi passi su un campo da calcio, in questo caso San Siro, però, non sono stati indimenticabili.

Alli è stato espulso in seguito ad un intervento ai danni di Loftus-Cheek grazie a OFR, dal momento che Marchetti inizialmente aveva sanzionato l’inglese con un cartellino giallo. Una scena, però, è stata particolarmente forte. Al momento della decisione, Walker si è recato dall’arbitro Marchetti per chiedergli di non espellere Alli. I due, oltre a condividere la stessa nazionalità (inglese), erano anche molto amici ai tempi del Tottenham.