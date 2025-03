Le dichiarazioni di Cesc Fabregas nel pre partita di Milan-Como, gara valida per la 29ª giornata della Serie A

Dopo le gare delle 15, tocca a Milan e Como scendere in campo nella splendida cornice dello stadio San Siro.

Appuntamento alle 18, con le due formazioni che sono pronte a darsi battaglia sul campo alla ricerca di punti importanti per continuare a inseguire i propri obiettivi.

Il Milan per continuare a inseguire un posto per giocare in Europa la prossima stagione. Il Como, invece, per continuare il proprio percorso verso la salvezza.

Intanto, è intervenuto ai microfoni di Dazn per la consueta intervista pre Milan Cesc Fabregas, allenatore del Como.

Como, le parole di Fabregas prima della gara contro il Milan

L’allenatore ha iniziato da alcune scelte tattiche: “Nell’ultima partita è mancata profondità. Perrone non si sentiva bene, ora andrà con la Nazionale e dunque non era pronto per giocare dall’inizio. Dipende come va la gara, è una scelta per questo. Dobbiamo essere più bravi nella fase offensiva e attaccare l’ultima linea”.

Per poi parlare di Nico Paz: “Nico è un giocatore molto offensivo con un talento importante, vogliamo sfruttare le sue migliori caratteristiche per la squadra. Lui è un trequartista molto giovane che sta imparando tante cose come centrocampista, in futuro può diventare anche una grande mezzala perché il suo fisico è importante. Un trequartista con libertà come lui in quella zona può essere decisivo”.

Sul suo futuro al Como, Fabregas ha infine aggiunto: “Adesso sono molto focalizzato, ho firmato un contratto lungo perché vedo un bel progetto. Tanti giocatori che sono venuti qua per me, perché la mia convinzione di far vedere ciò che voglio costruire è importante. Sono grato ai tifosi e alla città di Como per quello che mi danno, penso a oggi e alla partita da vincere stasera, guardando sempre avanti”.