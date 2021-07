Roma, da Xhaka ai nomi per l'attacco: le ultime di mercato

I dirigenti della Roma continuano a lavorare per completare gli acquisti da regalare a José Mourinho in vista della prossima stagione. Dopo gli arrivi di Rui Patricio e Matias Vina, i giallorossi ora si stanno concentrando sugli altri due reparti: centrocampo e attacco.

Xhaka, trattativa in stand-by

Il nome che per il centrocampo figura in cima alla lista dei desideri dello Special One è Granit Xhaka, calciatore svizzero di proprietà dell'Arsenal. Con il giocatore la Roma ha già un accordo, ma dopo l'acquisto di Viña il club giallorosso ha bisogno di registrare delle uscite prima di poter presentare un'offerta adeguata alle richieste dell'Arsenal e regalare a Mourinho l'acquisto desiderato per il suo centrocampo.

Da Azmoun a Sorloth passando per Shomurodov: il punto sull'attaccante

Per il reparto offensivo Sardar Azmoun rimane la prima scelta di Mourinho (QUI il suo profilo), ma l'affare risulta complicato per i parametri e soprattutto per la forte concorrenza del Bayer Leverkusen. In alternativa, salgono le quotazioni di Eldor Shomurodov, l'attaccante di proprietà del Genoa (8 gol in 31 presenze alla prima stagione in Serie A) che piace molto a José Mourinho (che, peraltro, è proprio l'idolo del giocatore uzbeko). I contatti con l'entourage di Shomurodov sono già stati avviati: resta però da trovare una formula che soddisfi il Genoa per chiudere l'operazione. Come terza scelta c'è Alexander Sorloth, attaccante norvegese classe 1995 di proprietà del Lipsia, che la Roma potrebbe prendere subito avendolo già bloccato: Mourinho però preferisce al momento insistere sui primi due nomi per il loro profilo (sono più veloci e danno maggiore profondità rispetto a Sorloth che è più simile a Dzeko).

Infine, capitolo terzini destri. Non è da escludere la conferma di Florenzi: il suo stipendio rimane alto e la possibilità che la Roma lo ceda c'è, anche se a oggi non esistono soluzioni concrete in tal senso. Tuttavia, non ritenendo Reynolds ancora 'pronto', ci sono possibilità che poi Mourinho punti sulla coppia Karsdorp-Florenzi per il ruolo di esterno destro basso.